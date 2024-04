Kuumad meigitrendid, mida sel hooajal proovida

Sukeldume nüüd uute trendide maailma!

1. Naturaalne jume ja "skinimalism"

Käesolev aasta on loomuliku klaari naha usku. Unustagem paks kiht jumestuskreemi - kerge katvus, mineraalpuudrid ning CC- ja BB-kreemid on sel aastal in!

Macta Beauty soovitab kerge katvusega L'Oréal Paris True Match Nude Seerumiga Jumestuskreemi, mis jätab naha loomulikult veatuks ning niisutatuks. See toode on suurepärane valik neile, kes hindavad naturaalsust ja ei soovi kümnetele erinevatele meigitoodetele raha kulutada.

2. Pastelsed silmad

Pastelne, pehme, õrn ja naiselik – need on sellel kevadel silmade esiletoomiseks mõeldud meigipalettide märksõnad. Hellita oma silmi kevade lemmikvärvidega! Jvone Milano Shadow Library Eyeshadow Palette lauvärvipalettidest leiad kauneid toone, mis lisavad silmameigile pehmust ja väljendusrikkust. Kanna lauvärvi nahale õrnalt, et luua mahedalt pilkupüüdev ilme.

3. Geomeetrilised silmapliiatsi ja -laineri jooned

Ole julge ja väljendusrikas JVone Milano Oblique Liner Brush või Max Factor Kohl Eye Pencil abil. Need tooted on loodud täpsete ja geomeetriliste joonte tõmbamiseks. Julgustame katsetama ka erinevaid värve, et luua eriti omapärane ja modernne lõpptulemus.

4. Läikivad huuled

Läikivad huuled on tagasi! Wunder2 Wunderkiss Huuli Suurendav Huuleläige ja Vivienne Sabo Lip Gloss Feerique annavad sinu huultele kauni läike ja visuaalse täidluse, muutes su naeratuse vastupandamatuks.

5. Draping põsepuna kasutamisel

Draping on meigitehnika, mis kasutab põsepuna näo modelleerimiseks ja rõhutamist vajavate kohtade esiletõstmiseks, luues loomuliku ja mitmemõõtmelise ilme. See tehnika rõhutab näojooni, kasutades värvide ja valguse mängu ja pakkudes alternatiivi traditsioonilisele kontuurimisele. Draping võimaldab soovitud efekti saavutamiseks mängida erinevate põsepuna toonidega, tuues nende abil esile näo loomuliku ilu.

Maybelline Fit Me Blush ja Vivienne Sabo Blush Duo Naturel on ideaalsed tooted palgeile värskuse ning elujõu lisamiseks.

6. Loomulikud kulmud