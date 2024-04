Miks on allaandmine vahel parim, mida saad enda heaks teha?

Püsivus on vajalik omadus suurte asjade saavutamiseks, aga vahel võib see muutuda hoopis takistuseks. Mõnel juhul on just lahtilaskmine või lausa allaandmine see, mida peaksime endal lubama teha. Seisame iga päev silmitsi erinevate situatsioonidega, mis nõuavad, et valiksime, kas püüame edasi või loobume. Need võivad olla ametialased eesmärgid, kunstilised ambitsioonid, romantilised suhted, läbisaamine perekonna ja sõpradega, soov saada lapsi – loetelu on lõputu.