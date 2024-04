VEBINAR | Tunnustatud dermatoloog Bret Kaldvee: rosaatseat ei saa välja ravida, aga on tõhusaid viise, kuidas seda leevendada

Rosaatseale omastes õhetushoogudes mängivad rolli nii emotsioonid, stress, ravimid kui ka alkohol, kuumad joogid ja supid. Samuti päike, mistõttu on oluline nahka päikese eest kaitsta.

Mis on kõige tõhusam ravim? Tuleb välja, et see oleneb rosaatsea tüübist. Dr Kaldvee pakub lahendusi.