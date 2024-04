MEESTE PILK | Poliitik Hendrik Terras: ma olen tähele pannud, et mehed oma suhete puhul detaile ei jaga

Oma rolli mängib seegi, kas vanemad on abielus või mitte. Roberti jaoks on abielu eriline, kuna tema vanemad ei olnud abielus. Hendriku vanemad on aga laulatatud, ja kui ta oli 20aastane, ütles isa talle, et ta peaks leeris ära käima. Hendriku enda jaoks on kiriklik tseremoonia püha ja samamoodi mõtleb ka tema abikaasa. Samuti tuleb arutelu alla see, kellele mis tähtis on. Kes tahab abielluda kiriklikult, ilmalikult, hiies või on hoopis abielule vastu.

Roberti sõnul sai ta 13aastaselt aru, et tahab ühel päeval isaks saada. Keskkooli ajal sai neid mõtteid ka pruudiga jagatud. Lapsi ei ole tal veel siiani, põhjuseks see, et alati on tundunud, et aeg ei ole õige. Hendrik, kes saab peagi isaks, ütleb aga, et kunagi ei saa olla valmis millekski selliseks, mida sa pole veel kogenud. Tema on sõprade juttude põhjal aru saanud, et kõigi lood väikese ilmakodanikuga on nii erinevad.