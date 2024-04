VAATA | Anneli Lahe: tahtsin vaadata, kas saan nädalaga seeliku luku kinni. Sain!

Mis see täpsemalt on ja kuidas mahub uudne toode Anneli ning tema pere ilurituaalidesse, vaata videost.

Infrapunavöö on osa Anneli enese eest hoolitsemise rutiinist

Anneli usub, et pole vahet, kas oled noor või vana, peenike või paks, geneetiliselt kaasa antud „ilupaketiga“ või mitte, oluline on olla hoolitsetud. „Kui hoolitsed enda eest, austad ka neid, kellega sul tuleb kokku puutuda ja suhelda. Mu lapsedki teavad, et puhta, kammitud ja lõhnastatud inimesega on palju etem „asju ajada“,“ räägib naine.

Kui tuntud saatejuhilt uurida, kuidas infrapunavöö, mida nad tütrega mõlemad vaheldumisi kasutavad, temani jõudis, ütleb Anneli, et infrapunamatid on ilumaailmas kaua levinud, aga talle tundus, et nende kasutamine võtab palju aega. „Infrapunavöö puhul mõistsin, et „ahhaa“ – saan seda kasutades ju mitu asja kombineerida. Arvutis olla, raamatut lugeda jne. Otsustasin proovida.“

Infrapunavöö toimib sarnasel põhimõttel nagu Norden Beauty hitt infrapunamatt. Ainus erinevus ongi tegelikult selles, et vöö on disainitud tegelema spetsiifiliste piirkondadega, nagu vööpiirkond ja selg. Infrapunavalgus soojendab kõhu- ja sangapiirkonna rasvarakke, mis kuumuse mõjul lagunevad. Kehast väljuvad üleliigne vesi ja toksiinid ning ka ümbermõõt väheneb.

Ka Anneli keskkooliealine tütar kasutab infrapunavööd. Kodus käib kiire rebimine, et kes vöö esimesena ümber saab. Anneli mainib muiates, et õhtul töölt koju jõudes uurib ta esimese asjana, kus või kelle seljas vöö on. Ka tema poeg kasutab infrapunavööd, kuigi telenägu imestab, miks küll tema pikk ja peenike poeg vööd nii väga armastab, aga tema sõnul aitab vöö pärast jalgpallitrenni ka lihaseid lõõgastada. Tõepoolest, kui taljepiirkonnal on vöö ideaalne ümbermõõdu vähendamiseks, siis vööd teistpidi keerates saab seda kasutada nii alaseljal kui ka turjal. Tegemist on tõhusa viisiga lihaseid lõõgastada, samuti võidelda istuvast tööst tingitud seljavaludega.

