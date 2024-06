Perepesa juhataja: ema läheb hommikul tööle ja viskab varateismelise poisi kodust välja. Koolis ta ei käi

See on helge koht – tüüned värvitoonid, tuge (nii otseses kui ka kaudses mõttes) pakkuvad padjad, pehmed vaibakesed ja arendavad mänguasjad. Hubane, inimlik, hoitud, on kolmainsus, mis pähe tuleb. Samas hoones asub ka kohalik noortekeskus, kus neli kuldses eas daami parajasti hoogsate hõigete saatel pinksi taob. Hingelt noored, muigame.