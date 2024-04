KOGEMUSLUGU | Minu silmalaugude plastika Clinica kliinikus

Konsultatsioonil vaatas tippkirurg üle minu silmalaud ja tunnistas, et minu silmade ülalaugude nahk on vajunud silmadele ja materjali, mida eemaldada, on küllaga. Dr Vasar tutvustas konsultatsioonil mulle ausalt ja avatult operatsiooni detaile ja võimalikke riske, andes mulle selge ülevaate sellest, mida silmalaugude plastika operatsioon endast kujutab.

Minu teekond nooruslikuma välimuse poole algas põhjaliku ettevalmistusega. Kuna tegu on minu näoga, soovisin valida enda jaoks ainut parima kirurgi. Pärast põhjalikku uurimist internetiavarustes panin silmalaugude plastika konsultatsiooniaja dr Triin Vasara juurde Tartus asuvasse Clinica kliinikusse. Dr Vasarat soovitati tema ilusate õmbluste tõttu nii internetigruppides kui ka tuttavate poolt. Soovisin, et kui operatsioon on näidustatud, oleksid minu silmad osavates kätes.

Teadsin, et enne silmalaugude operatsioonile minekut tuleb konsulteerida plastikakirurgiga, kes hindab põhjalikult näo ja silmade välimust ning arutab läbi kõik võimalikud valikud. Silmalaugude plastika ei sobi kõigile patsientidele ja ainult kirurg otsustab, kas oled sobiv kandidaat operatsiooniks või mitte. Isegi kui sulle endale tundub, et oled selleks operatsiooniks valmis, võib juhtuda, et kirurg saadab su kosmeetiku juurde või hoopis edasi vananema.

Minus tekkis uudishimu. Kuidas on võimalik, et üks suhteliselt väike muudatus võib mõjutada nii palju? Kohtumisest inspireerituna hakkasin kodus peeglist uurima ka enda silmi, kas silmalaugude plastika võiks olla ka minu jaoks?

Kuidas on võimalik, et üks suhteliselt väike muudatus võib mõjutada nii palju?

Ma ei suutnud vastu panna ja uurisin, kuidas on võimalik, et ta nii hea välja näeb.

Valdav osa silmade ülalaugude korrigeerimise operatsioonidest on arsti sõnutsi Eestis siiski esteetiliste näidustustega. Ka minul oli ülalaugude esteetiline lõtvumine see, mis mulle aastaid juurde lajatas.

Silmalaugude plastika esteetiline näidustus on liignahk ülemistel silmalaugudel, mille tõttu patsiendi ilme on väsinud.

Silmalaugude plastika ehk meditsiinilises keeles blefaroplastika on kirurgiline protseduur, mille eesmärk on parandada silmalaugude esteetikat ja funktsionaalsust. Vanusega võivad silmalaud lõtvuda ja tekitada ülemääraseid kortse ning nahavolte, mis võivad mõjutada nii välimust kui ka nägemist. Lisaks võib silmalaugude korrigeerimise operatsioon olla vajalik ka päriliku eelsoodumuse või trauma tagajärjel tekkinud probleemide korral. Protseduur võib hõlmata nii ülemiste kui ka alumiste silmalaugude korrigeerimist. Operatsiooniga elukvaliteedi parandamiseks võivad olla nii esteetilised põhjused kui ka meditsiinilised näidustused.

Tippkirurg vaatas üle minu silmalaud ja tunnistas, et minu silmade ülalaunahk on vajunud silmadele ja materjali, mida eemaldada, on küllaga.

Clinica kliiniku palatis taastusin operatsioonist paar tundi külmakottide all. Nii hea, et olin endale süüa kaasa võtnud ja hommikul korralikult söönud. Ka õed käisid mind palatis sageli vaatamas. Tuju oli väga hea.

Seega ootasin oma silmalaugude korrigeerimise operatsioonist palju hullemat ja olen siiani üllatunud, kui kiire ja isegi meeldiv see kõik oli. Kõige ebameeldivam osa oligi valuvaigistisüstid silmalaugudesse, aga sootuks mitte nii ebameeldiv, kui näiteks hambaarsti juures süste saada. Arsti ja õdede professionaalsus ning toetav suhtumine aitasid mul end turvaliselt tunda kogu operatsiooni vältel. Operatsiooni ajal jutustasin dr Vasaraga, kes on hästi tore ka inimesena.

Pärast rahustava süsti mõjumist selgitas kirurg Vasar, et teeb nüüd süstid ülemistesse silmalaugudesse ja pean olema hästi rahulik. Samuti selgitas ta, et ärgu ma ehmugu, aga süstide tõttu paistetavad mu silmad mõneks ajaks üles ja ma ei saa oma silmi lahti teha. Süstimise ajal juhendasid õed mind sügavalt sisse ja välja hingama. Kohaliku tuimestusega silmalaugude operatsioon kestis 40 minutit.

Pärast operatsiooni olid mu sinise niidiga õmmeldud paistes silmalaud kaetud mitmekümnete väikeste plaastritega, mis kokku jättis minu näost päris ehmatava mulje. Aga peale operatsiooni vist ei peagi eriti ilus olema.

Kodus taastusin veel paar päeva, kaaslaseks nutitelefon, kuigi pikka ekraanis viibimist arst ei soovitanud. Kolm päeva tegin kodus ka iga paari tunni tagant külmakompresse. Minu kohutav välimus andis hea põhjuse paar päeva voodis lebada ja mehele delegeerida nii mitmedki tavakohustused. Mitu päeva täielikku puhkust – mõnus.

Taastumine oli järkjärguline protsess, kuid ma olin õnnelik, et sain seda teha mugavalt kodus omaenda keskkonnas, mitte kuskil haiglas. Silmade tundlikkus ereda valguse suhtes vähenes järk-järgult ning silmad hakkasid taas tavaliselt funktsioneerima.

Juba nädal pärast operatsiooni suundusin Clinica kliinikusse, kus kirurg vaatas mind üle ja üks õdedest eemaldas õmblusniidid. Koduseks ülesandeks sain veel armidel asuvad plaastrid duši all lahti rullida.

Saades loa hakata meigiga silmalaugude ja armide punetust peitma, tundsin end taas enesekindlamana ja olin valmis naasma oma igapäevase rutiini juurde. Enam ei näinud ma välja justkui õudusfilmi peaosa kandidaat. Armide ja tursete leevendamiseks on kasulik teha silmade ümbruses lümfimassaaži, mis viib liigse vedeliku kudedest välja. Arme algul kreemitada ei ole vajalik, aga teisest nädalast alates pärast operatsiooni on soovitav päikese käes olles kasutada armidel päikesekaitsekreeme SPF 30–40.

Kui operatsioonist oli möödas kümme päeva, mõtlesin, et kuidas ma küll varem silmalaugude operatsiooni peale ei tulnud. Muudkui vaatasin, et nägu on nii loppis ja väsinud – juba 42-aastasena oli tunne, et näen välja 60.

Minu nägu näeb nüüd oluliselt värskem ja nooruslikum välja ning olen tulemusega väga rahul.

Kaks kuud pärast silmalaugude korrigeerimise operatsiooni oli kohati näha veel armikeste jooni ja laud olid kergelt punased. Kirurgi sõnul on see kõik normaalne. Kuna keha panustab verega opereeritud piirkonda rohkem, et haavu parandada, võibki punetust esineda. Ka pole kirurgi sõnul minu lõikusarmid veel laskunud õigesse kohta ja tema sõnul on minu ülalaud veel kergelt paistes. Silmalaugude plastika lõplikuks paranemiseks loetakse 6 kuud. Jään põnevusega suve ootama. Minu nägu näeb nüüd oluliselt värskem ja nooruslikum välja ning olen tulemusega väga rahul.

Silmalaugude plastika annab võimaluse taastada see, mis on ajaga kahjustada saanud – silmade särava ilme ja nooruslikkuse. See operatsioon võib kõrvaldada väsimuse ja vananemise märgid, mis sageli enesekindlust kõigutavad ning tuju rikuvad. Kui ka sinul vajuvad silmalaud silmadele ja see häirib sind, on minu soovitus: võta töölt nädal vabaks ja tee see operatsioon lihtsalt ära! Enne käi muidugi kirurgi juures konsultatsioonil, et teada, kas sulle on operatsioon näidustatud.

Enda silmalaugude plastika kogemuse põhjal soovitan kirurgi dr Triin Vasarat ja Tartus asuvat Clinica kliiniku hoolitsevat personali.

