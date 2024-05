Näitleja Anne Hathaway rääkis avameelselt raseduse katkemisest

Hathaway rääkis oma kogemusest aastaid hiljem, kui andis Instagrami vahendusel teada, et ootab oma teist last. Postituses avaldas ta ka poolehoidu kõigile, kes peavad taluma viljatusega seotud põrgut. „Palun teadke, et kummalgi korral ei olnud mul lihtne rasestuda.“

„Mu südame murdis ja mind lõi jalust, aga ka andis mulle lootust see, et kolm aastat hiljem tuli pea iga päev minu juurde mõni naine, kes nuttis. Ma lihtsalt hoidsin teda, sest ta kandis endaga kaasas nii palju valu, aga järsku ei olnud see enam ainult tema oma. Sain aru, et seda tunnet ei pea häbenema.“