MOERUBRIIK | Moedisainer Karolin Kuusik vastab: kuidas valgelt pluusilt meigiplekki eemaldada?

Karolin: See on minu töö üks igapäevaseid katsumusi. Mul on terve kapitäis valgeid meeste triiksärke, mis üsna tihti teletöös meigiga kokku saavad, ning pean neid pidevalt puhastama. Esimene õppetund: kui tegemist on üsna värske plekiga, siis tasub puhastamiseks kasutada külma, mitte kuuma vett. Kõige lihtsam variant on kasutada plekieemaldit, kuid kui see ei aita, siis on ka teisi vahendeid.