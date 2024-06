„Kui ta just ei joo ega peksa, siis on tõtt-öelda päris tore mees.“ Mis värk selle toksilise positiivsusega on?

„Aga mõtle positiivselt!“, „Kuule, vähemalt sa...“, „Iga halb on millekski hea!“ Tuleb tuttav ette? Vahet pole, kas kaotasid just töökoha, pikaaegse armastatu või jala. Mõni arvab ikka, et parim palsam sinu haavale on mõni sedasorti kommentaar, sest noh... Kindlasti keegi kuskil püherdab veel suuremas sopas kui sina.