Naine, kes lõi ühist kodu otsivatele üksikemadele platvormi: olin lahutades samas olukorras

Ent elu imikuga on hoopis teine kui kahel vallalisel naisel. Emily korterikaaslase närvid ei pidanud vastu ja ta teatas raske südamega, et selline elukorraldus ei saa jätkuda. Noor ema pidi koos imikuga välja kolima.

Paar järgmist kuud said Emily ja tema beebi Jaden peatuda ühe teise sõbra korteri vabas toas, kuid sinna ei saanud nad igaveseks jääda. Emily teadis, et omaette kolimine ei tule majanduslikel põhjusel kõne alla, ning tal oli raske leida kaaslasi, kes oleksid nõus elama koos väikese lapse ja üksikemaga.

Internetiotsingud viisid ta CoAbode’ile, veebisaidile, mis viib kokku ühist elamist otsivaid üksikemasid. CoAbode’i asutas Carmel Boss 2002. aastal, kui ta abielu oli karile jooksnud ja ta pidi oma seitsmeaastast poega Los Angeleses üksi kasvatama. Ta tundis puudust „külast“, kes aitaks tal toime tulla. Carmel avaldas tollal kohalikus ajalehes kuulutuse, et leida mõni üksikema, kellega kodu jagada. Kui tema kuulutusele reageeris 18 naist, sai ta aru, et on tabanud probleemi, mis vajab lahendusi. Just teiste inimeste emotsionaalne toetus oli peamine, mida emad igatsesid. Nüüdseks on ta kahe aastakümne jooksul aidanud sadu tuhandeid emasid, sealhulgas Emily Blake’i.

Uuringute järgi on USA-s praegu umbes 15 miljonit üksikema.

Mommune – termin, mis tuleneb ingliskeelsetest sõnadest mom (ee ema) ja commune (ee kommuun) – tähistab elukorraldust, kus üksikemad on otsustanud ühendada jõud ja elavad ühiselt koos oma lastega ühes elamises.

Uuringute järgi on Ameerika Ühendriikides umbes 15 miljonit üksikema. Üksikemade hulk on 1960. aastatest peaaegu kahekordistunud: 12%-lt 21%-le. Sellele kasvule on kaasa aidanud paljud tegurid, sealhulgas lahutusega seotud sotsiaalse stigma vähenemine, ebatervislikest suhetest lahkuvate emade suurem arv ja paremad töövõimalused, mis on võimaldanud üksikemadel leida rahalist stabiilsust.