Poliitik Keit Pentus-Rosimannus avameelselt viimaste aastate kõige keerukamast osast

„Kuidas säilitada seda, mis on - ja meie puhul juba hästi pikalt - olnud?“ küsib Keit, tunnistades, et ega ta pole antud kõrgema matemaatika valemit siiani välja nuputanud. „Ma pole küll mingi suhteguru, aga usun, et kindlasti mängib rolli, kui tugev oli suhe enne lapse sündi. Kuna oleme koos olnud natuke üle 25 aasta – just enne arvutasin –, siis vundament… või mis vundament, mitu korrust on juba laotud.“