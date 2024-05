Kas kõigepealt päikesekaitsekreem ja siis hooldustooted? Või vastupidi? Millal on kord meigi käes? Kõik oleneb sellest, kas kasutad keemilist või mineraalset ehk füüsilist päikesekaitsekreemi. Viimase puhul alusta hooldustoodetest, järgmiseks päikesekaitsekreem ning lõpuks meik. Keemilise päikesekaitse puhul tuleb jälgida, et selle alla ei jääks silikooni, lanoliini, tsinkoksiidi, mineraalseid õlisid, mesilasvaha või petrolaatumit sisaldavat toodet, sest siis ei saa keemiline kaitse nii hästi naha sees toimetada. Võimalik, et pead sel juhul päikesekaitsekreemi kandma näole enne hooldusvahendit. Meigikiht jäta ikka viimaseks.