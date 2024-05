40ndates emaks saanud näitleja Eva Mendes: ma ei kujuta ette, et oleksin kasvatanud lapsi 20ndates

„Olin 40aastaselt beebiootel ja inimeste jaoks oli see ilge teema. Minu jaoks mitte. Olin 42aastaselt uuesti rase ja kuulsin pidevalt, et hakkan olema nii väsinud ja et just selle pärast tuleks lapsi saada 20. aastates. See oli kõige lollim asi, mida ma kuulnud olen.“

Mendes tunnistab, et keskmisest vanemas eas lapsi saades on tõesti vaja omajagu kannatust, aga ta ei kujuta ette, et oleks sünnitanud 20. aastates. „Olin toona ropu suuga ja suitsetasin. Ma poleks mingil juhul tahtnud lapsi kasvatada muul ajal kui praegu.“

Palju on räägitud ka sellest, et Mendes astus pere luues Hollywoodist eemale. Tema sõnul on see olnud üks tema elu lihtsamaid otsuseid. „Karjäär tuleb ja läheb,“ on Mendes veendunud.

Ka tema abikaasa Ryan Gosling on pärast isaks saamist hakanud rohkem läbi mõtlema, mis rolle ta vastu võtab. Ta on öelnud, et ei taha enam mängida tegelaskujusid, kes viivad ta mentaalselt tumedasse kohta. Enne lõplikult otsustamist arutab ta ettepanekud abikaasaga läbi.

