FOTOD | Vaata esimesena! Eesti sportlased kannavad Pariisi Olümpial Reet Ausi loomingut

Ausi aastatepikkused katsetused on jõudnud selleni, et rõivaid on võimalik teha jätkusuutlikult. Moeloojal on hea meel, et tal on selles osas mõttekaaslasi.

„Üks osa meie tööst on olnud see, et meie tootmine oleks läbipaistev. Nii saame teha keskkonnaarvutusi. Selle kollektsiooni näitel paneme hetkel kokku ka teadusartiklit.“

Olümpiakollektsiooni puhul töötati välja uus kangas. Me pole seda varem teinud. Riie sündis koos Bangladeshis asuva arenduspartneriga. Kangas on toodetud 100% ümbertöödeldud kiust. 50% sellest on tootmisjäägid ja teine pool tselluloosil põhinev kiud. Nii on kangast võimalik ka hiljem ümber töödelda.

1980. aastal toimunud Olümpiaregati ajaks loodi rahutuvidega siidirätik. Selle autoriks on Reeda ema Linda Roos.

T-särkide puhul on kasutatud tootmises ülejäävaid kangaid. Kollektsiooni mõte on olnud teha rõivaid nii, et mõju keskkonnale oleks minimaalne.

Reet Ausi peres on Olümpiaga kokkupuuteid varemgi olnud. 1980. aastal toimunud Olümpiaregati ajaks loodi rahutuvidega siidirätik. Selle autoriks on Reeda ema Linda Roos. „See on armas kokkupuutepunkt, mis teeb kollektsiooni minu jaoks emotsionaalselt veelgi olulisemaks.“

Ka Jaapan on teinud oma kollektsiooni puhul keskkonnaarvutusi. Reet usub, et ei lähe palju aega, mil see ongi normaalsus. „Meil on läbipaistvus, mis on riiete väärtus, kust need tulevad ja milline on nende keskkonnamõju. Väike Eesti on suurepärane näide sellest, et seda on võimalik tänapäeva maailmas teha.“

Laval nähtud toodetele on loodud ka digipassid. Toote sees on QR-kood, mida skänneerides saab kätte kogu tootmise kohta käiva informatsiooni, keskkonnaarvutusteni välja.

Kollektsiooni kuuluvad erineva pikkusega teksapüksid, -seelik ja lipuvärvides t-särgid. Need, mlllel on kujutatud lippu, lähevad kandmiseks Olümpia sportlastele ja on seeläbi rariteetsemad. Sini-must-valge noolega särke on võimalik aga kõigil osta.