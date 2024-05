MOERUBRIIK | Moedisainer Karolin Kuusik vastab: kuidas lohvakas pusa stiilselt välja kanda?

Karolin: Ohoo, tundub, et oled enda valdusesse saanud kultuseseme! No siis tuleb seda kanda ning kindlasti on Jüri Ratase pusa igas seltskonnas heaks jääsulatajaks ja jutualgatajaks. Lõpuks ometi ei pea sa võõrastega rääkima vaid ilmast. Aasta on 2024 ja mina sobitaksin lohvaka pusa alla näiteks voltidega seeliku, rohmakad kingad ja valged sokid. Kui koolitüdrukulik teema ei ole päris sinu tassike teed, siis mõjuvad suure pusa all väga coolilt kontorivaibiga triibulised laiad püksid ja nende all omakorda tossud. Lisa pusa alla valge triiksärk, mille krae ja mansetid välja paistavad ning oled tekitanud mitmekihilise võileiva. Ülevalt alla - kontoristiilis krae, vaba aja pusa, kontoristiilis püksid, vaba aja jalanõud.