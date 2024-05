MOERUBRIIK | Disainer Karolin Kuusik vastab: mida suvel pulmakülalisena selga panna?

Ujutan sind kohe suvise peo riietuse ideedega üle, kuid lõpliku otsuse pead siiski ise tegema. Olgu see siis ajendatud su isiklikust maitsest või tingimusest, et suvepeo riietust peaks saama edaspidi veel korduvalt eri situatsioonides kanda.

Kleitidest sobivad pidulikuks puhuks näiteks suured lipsud, hõbedased sillerdavad kangad (mida kombineeritakse näiteks valge või helesinisega), hiiglaslikud lilled, aga ka lihtsad kukkuvad lõiked, drapeeringud ja satiin. Otse loomulikult on alati hea valida midagi mugavat ja laia lõikega, mille alla sel hooajal sobivad ideaalselt madalad kingad. Omal kohal on ka lihtne must kleit, mille selle suve kaaslasteks on suur randmeehe ja metallikkott.