MOERUBRIIK | Disainer Karolin Kuusik vastab: kuidas valida riideid, kui olen pikk naine?

Marge, 33

Ma mõistan sinu muret, sest tean, kuivõrd keskmist inimest silmas pidades enamik riideid on toodetud. Ma ise olen alati olnud üks neist, kes vaatab üle ka kogu meesteosakondade valiku, et sealt endale midagi napsata. Kuid tihti on meeste asjad minu jaoks kas liiga laiade õlgadega või liiga pikad. Tundub, et sul seda probleemi ei ole ja saad endale ägedaid asju napsata ka meeste riiete seast.

Varrukate osas tasub otsida ultratrendikaid esemeid, mille varrukad ongi tehtud keskmise pikkuse jaoks liiga pikad. Selliseid leiab nii kleitide, pintsakute kui ka triiksärkide hulgast. Varrukatega on asi lihtsam ka selles mõttes, et neid annab alati üles keerata ja ühtäkki ei saa keegi aru, et varrukas lühikeseks jääb. Selleks puhuks soovitan guugeldada erinevaid varruka üles käärimise võimalusi, mis on palju šikimad kui kõige tavalisem ja lihtsam moodus.

Pükstega on lood veidi keerulisemad. Kui kannad külotte, siis tasub arvestada, et stiilselt mõjuvad need ainult sel juhul, kui need on mõned sentimeetrid pahkluust kõrgemal, mitte ei lõppe põlvest veidi allpool. Eriti stiilselt mõjuvad 2/3 pükste hulgas praegu laiade säärtega versioonid.

Brändidest tasub eelistada neid, kelle kodumaal elavad pikemad naised, näiteks Skandinaavia brände.

Vööd võivad olla pikkade naiste salarelv. Need teevad figuuri visuaalselt pooleks ja neid saab kanda nii kleitide kui ka pükste peal.

Rubriiki „Moedisainer vastab“ toetab BOOZT.