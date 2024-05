MOERUBRIIK | Disainer Karolin Kuusik vastab: millised on hooaja kõige trendikamad jalanõud?

Karolin: Õnneks ongi meil käsil madalate jalanõude ajastu. See ei tähenda, et kõrgeid variante üldse ei oleks, vaid seda, et madalate moekate jalanõude valik on ääretult suur. Suure hooga on tagasi tulnud väga kaua aega moest olnud baleriinad, mis on tavaliselt painduva tallaga ning piisava laiusega mugavuse sümboliks. Nende kõrval on teiseks nukulikuks valikuks mary jane’i stiilis rihmakestega kingad. Veel argisema poole pealt tasub kiigata lahtiste pannaldega sandaalide poole ning catwalkidelt läbi käinud varbavahe plätude poole. Ka mokassiinid on endiselt moes ning nende valik algab väga madalast pea olematust tallast kuni kõrge roomiktallaga mudeliteni. Ka lipsud, valge värv ja metalliktoonid on hetkel aksessuaaride teemaks.