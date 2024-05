FOTOD | Ekstravagantsust ja bravuuri: Met Galal paistsid isikupärasusega silma mehed

Esmaspäeva õhtul toimunud Met Gala on moehuviliste lemmiksündmus. Põnev on näha, kes kuidas on stiili ( seekord „Sleeping Beauties: Reawakening Fashion“) tõlgendanud ja mida põnevat välja mõtleb. Punasel vaibal paistavad viimasel ajal üha enam silma isikupärased ja julged mehed. Nii ka seekord.