Jalmar Vabarna muusikast, ettevõtlusest, laste kasvatamisest ja lahutusest: me kõik jääme millestki ilma, see on elu paratamatus

On 1. mai, ametlikult vaba päev, aga Eesti kuulsaima seto mehe graafik on mitmehäälne nagu kodukandi rahvalaul: hommikul Viljandi järvejooks, seejärel karastav suplus, fotosessioon Tallinnas, intervjuu. Alles eelmisel õhtul hullutas ta Trad.Attack!-iga. kümneid tuhandeid inimesi Tartus. Jalmar on pidevalt tegevuses – korraldab Treskis kontserte või on ise laval, kasvatab lapsi... ja kui puhkab, siis nii, et teeb sporti, ronib jääauku või hingab Wim Hofi meetodil. Seda selleks, et pea kasvõi korraks mõtetest klaariks saada.