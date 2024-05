Tallinn Design House: värav kohalikku disainimaailma

Lisaks esinduslikule väljapanekule pakuvad Tallinn Design House’i asjatundlikud müügiassistendid klientidele moe- ja disaininõu. Disaineritele ollakse ühisturundus- ja ekspordiplatvormiks ning pakutakse koostöövõimalusi rahvusvahelistes projektides. Tallinnasse tuleva turisti jaoks on Tallinn Design House esimeseks väravaks avades ukse Eesti disainimaailma. “Teeme kõik selleks, et nii meie esindusruumis kui veebipoes oleks kliendil hea aega veeta,” sõnas esindusruumi vanemmüüja Natalja Batejeva.

Tallinn Design House’i soov on tuua eksklusiivse kuvandiga disainimaailm tarbijale lähemale, et kõik julgeks esindusruumi uksest sisse astuda ja Eesti disainist osa saada. “Disaintoodete soetamine ei ole juba ammu vaid priviligeeritute pärusmaa. Meie tootevalikus on midagi igas hinnaklassis, et pakkuda alternatiivi kiirmoele ja kutsuda kliente üles jätkusuutlikumalt tarbima,” rääkis Natalja.