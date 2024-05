Puuluubi ja 5MIINUSE kostüümid disaininud Kenneth Bärlin: sinise vaiba rida vaadates mõtlesin, et johhaidi-diralla!

Täna õhul toimuvas Eurovisioni teises poolfinaalis astub üles ka Eesti. Proovid seljataga, lugematu hulk intervjuusid ja esinemisi samamoodi. Tahaks öelda, et kostüümid on triigitud ja kauaoodatud hetk on peagi käes, aga tuleb välja, et (nende) kostüümide puhul ei pea teadma triikrauast (küll) midagi – need ei kortsu.