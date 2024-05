Naine, kes pettis oma meest viimase õega: pere õhtusöökidel naeratab ta alati mulle kelmikalt üle laua ja teeb silma

Kohtusin oma esimese armastuse Peteriga keskkooli lõpus ühel sünnipäevapeol. Mina olin noor, kogenematu ja häbelik, tema aga jutukas ja karismaatiline. Mees võttis initsiatiivi ja see tegi meie suhtluse kergeks. Tol õhtul vestlesime ennastunustavalt tunde, kuid mina mõtlesin ikka, et ilmselt ta on lihtsalt sõbralik mu vastu ja see ei ole midagi enamat. Minu üllatuseks võttis ta aga järgmisel päeval ühendust. Ta oli helistanud paarile peol olnud inimesele ja küsinud mu telefoninumbrit. Mul polnud kunagi varem kallimat olnud, kuid Peter oli täpselt selline, nagu mulle meeldib.