Ei jõua enam sõrmuse sõrme saamist ära oodata? Unusta romantiline traditsiooniline ühele põlvele laskumine. On ka teisi viise!

2023. aasta augustis läksid nad Hawaiile reisile. Muuseas hakati rääkima sellest, millisest abieluettepanekust on nad unistanud. Elissa räägib, kuidas ta oli alati ette kujutanud, et teda üllatatakse ja mees laskub ootamatult ühele põlvele, kuid samas ta tunnistas, et see ei pea nii olema – on ka muid viise. Theo oli sellega nõus.