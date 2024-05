Keit Pentus-Rosimannus beebiootusest: olime Rainiga paar korda arutanud, et küll oleks tore, kui Iti ei kasvaks üksi

„Kui küsid, kas beebi oli planeeritud või otsustas ise tulla, siis mõlemat,“ lausub ta. „Olime Rainiga paar korda arutanud, et küll oleks tore, kui Iti ei kasvaks üksi – et tal oleks keegi, kellega tempe teha ja mägede vallutamisel tuge leida. Meil mõlemal on selline helge segasumma suvila mälestus olemas (Keidul on kaks venda, Rainil vend ja õde – toim),“ tunnistab Keit.