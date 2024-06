Iluteenindajast vangivalvuriks: kui me paneme kriminaali nagu looma puuri... kas ta saab siis paremaks inimeseks? Vaevalt

„Ega inimesed pruugigi teada, kes ma olen,“ naerab vormirõivais Kristi, kui pärast (korrakaitsjale omast) tugevat käepigistust ühe Tallinna populaarseima kaubanduskeskuse kohvikus istet võtame. Ei, me ei tulnud siia eksperimendi pärast – kuigi nagu näha, ideel oleks jumet –, vaid määravaks sai mugavus. Kristi pilk eksleb mööda fuajeed ringi, peatudes kord ühel keskuses uitajal, siis teisel. „Ma ei saa öelda, et oleks ebamugav, aga ma ei käi ju vormiga teiste seas ringi ega tea, millist tähelepanu see toob,“ põhjendab ta esitist hajevil olekut, mis siis ajapikku kaob.