Teemast tuleb rääkida rahulikult, öelda, et avalikus kohas on viisakas ja hea, kui me ei süga ennast, paneme köhides käe suu ette ega katsu suguelundeid. Seletada, miks me nii ei tee, tuleks eakohaselt. Ka ema-isa ei tee ju nii, sest tegu on intiimpiirkonnaga, ja intiimseid tegevusi, näiteks tualetis käimist, teeme suuremaks saades üksinda.