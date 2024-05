Košmaarne kihlus! „Ta tegi mulle abieluettepaneku ja järgmisel hetkel olime sõna otseses mõttes uppuval laeval!“

Paar oli otsustanud minna avastama Indoneesia saarestikku plaaniga veeta suurem osa reisist Balil ja mõnel päeval külastada ka teisi lähedal asuvaid saari. Nad valisid aastavahetus tähistamiseks Bali kõrval asuva Nusa Penida saare. „Laevast välja astudes vaatasin ringi ja ma olin sellest troopilisest ümbrusest lummatud: valge liiv keerles mu ümber ja vesi oli nii selge, et selles oli näha ujumas iga väiksematki värvilist kala,“ räägib Carolina. „Tere tulemast paradiisi!“ ütles mu elukaaslane Dino naeratades. Paar märgib, et neil oli kulunud üsna kaua aega, et selle unistuste reisi jaoks raha säästa, kuid nüüd tundus, et ootamine tasus täielikult ära.