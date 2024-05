Kui sõbranna hakkab õelutsema: ma ei saanud aru, mille eest ta mulle kätte tahab maksta

Laura hakkas käima kodu lähedal asuvas treeninguklubis võitluskunstide trennis. Selle klubi omanikud olid Ander ja Vanessa – lahked ja südamlikud inimesed. Laura võeti hästi vastu, tema trennikaaslased olid sõbralikud ning talle tundus, et ka omanikud tahtsid, et ta tunneks end nende klubis koduselt. Laura käis hoolega trennis ning ta tutvus lähemalt nii trennikaaslaste kui treeneritega. Ühel hetkel süttis Laura ja ühe treeneri, Marko, vahel säde. Nende süütu flirt muutus millekski enamaks, hakati käima kohtingutel ning neist sai paar. Kui nad suhtest teistele treeningklubi inimestele teatasid, selgus, et teeninguklubi omaniku Vanessa sõbranna on Marko ekskaaslane.