Ahistamise küüsi langenud Eesti naisele said osaks sõnumisadu ja vastamata kõned. „Ta püüdis lõpuks mu ülemuse kaudu minuga kontakti saada“

Peagi said üksikutest küsimustest meeleheitlik sõnumisadu ja vastamata telefonikõned. Kui Karin küsijat ignoreeris, muutus asi veelgi ahistavamaks. Lõpuks ei julgenud ta telefoni isegi vaadata, kartes, et seal on jälle kümme vastamata sõnumit ja kõnet. Huvilise ind ei raugenud ja manipuleerivad sõnumid stiilis „tahan sinuga ainult sõber olla“, „miks sa ei vasta?“, „sa oled nii tore inimene, me võiksime hästi läbi saada“ ei lõppenud ka pärast korduvaid palveid ja konkreetseid teadaandeid, et ta ei soovi suhtlust jätkata. Kokku oli ju lepitud ühes tööalases intervjuus ja sellega oleks see pidanud ka piirduma. Lõpuks blokeeris naine ahistava käitumisega mehe kõikjalt ära.