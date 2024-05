Kõigutamatu esteet

Nonii, algus on paljulubav. Siit saab minna ainult... paremaks, tunnen kergendust, kui märkan Liisu stoilist olekut. Kui ta mõne aja pärast jutu sees ütleb, et on nõudlik nii enda kui ka teiste vastu, käib seest läbi kerge jõnksatus. Ent lasen süütundel minna, kui kuulen järgmist tarkusetera: „Mõnikord kõige suuremad jamad lahenevad iseenesest“. Lahenevadki. Me oleme mõlemad siin. Vähemalt ühel meist on kõht täis. Ja meil on aega veel tervenisti poolteist tundi, et segamatult lobiseda.