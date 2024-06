Eesti kiireim naine Õilme Võro treenimisest: kui ma ei viitsi, siis turgatab: kes siin boss on, kas mina või negatiivne emotsioon?

Kohtume 13. mail, mis on juhuslikult Õilme nimepäev. See fakt selgub tagantjärele, guugeldades eesnime, mida 2024. aasta 1. jaanuari seisuga kannab Eestis 191 naist. Populaarsuselt on nimi 564. kohal ning kõige popim pealt kaheksakümne viieste vanusegrupis. Õilme sai nime vanaema järgi.