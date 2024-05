MEESTE PILK | Karl Robert Saaremäe: kummi vilistamine ei ole seksikas. Seksikas on see, kui mees võtab naise õlult kohustusi vähemaks

Hendriku sõbra Marguse meelest on mehelikkuse taga enesekindlus, mis väljendub selles, kui julgetakse tunnistada oma eksimusi ja ka teadmatust. Mehed ütlevad, et ei peaks kartma seda, kui vastust ei teata või ei saada millestki aru. Ka Roberti sõber Priit on nõus sellega, et kui teadmatust julgetaks rohkem väljendada, väheneks ka hirm tunduda rumal.

Mehed püüavad ette kujutada, milline oleks laua taga istuvate naiste vestlus. Hendrik ütleb, et naised räägivad palju oma meestest, aga kas see on nii ka meeste seltskonnas?

Marguse sõnul suhtlevad mehed tegevuste ajal, naised räägivad rohkem juhtumitest ja olukordadest, kuhu nad sattunud on. Hendriku sõnutsi lähevad mehed pigem golfi mängima ja alles mõne aja möödudes hakkavad arutama, kuidas siis ka läheb.

Millised on meeste sõprussidemed? Kas need pärinevad pigem põhikooliajast või muutuvad need ajas? Robertil on näiteks kindel viis, kuidas ta kamraadidega kontakti hoiab.

Kuidas muutub sõpruskond isaks saamisega ja miks? Mismoodi mõjutab suhtesse minek omavahelist läbisaamist?

Poole saate peal saabub eetrisse üllatuskülaline, kelleks on Hendriku särav abikaasa Maria. Marial on saatesarja jooksul tekkinud omajagu küsimusi, mis saavad ka vastuse. Maria ei karda küsida otsekoheseid küsimusi ja seetõttu satuvad poisid omajagu plindrisse.

Taskuhäälingusaate „Meeste pilk“ koostööpartnerid Saate valmimist toetasid Coolbet ja SpokersBowl – pokkerisõpradelt pokkerisõpradele! Tutvu reeglitega ja mängi vastutustundlikult. Saatejuhid riietas Reserved. Kvaliteetsed ja puhtad Lamberts®-i toidulisandid Inglismaalt, sobilikud tervele perele. Sooduskoodiga „Mehepilk20“ saab 20% soodustuse ja tasuta tarne. Meeldejäävad üritused ööklubis Venus. Jookidega varustas eDrinks. Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga! Alkohol võib kahjustada Teie tervist! „Meestepilk10’“ sooduskood kehtib edrinks.ee e-poes ja annab ühekordse –10% soodustuse. Sooduskood ei kehti juba soodushinnaga toodetele.

See artikkel on avatud vaid tellijatele. NB! Kui oled tellija, siis palun värskenda veebilehte või pöördu klienditeenindusse Oled juba tellija? Logi sisse Mis on Delfi Kogupakett? Tutvu maksevõimalustega