Huawei tõi turule trendika ruudukujulise nutikella, mis ühildub nii Androidi kui ka iOS-iga

„Sellest mõtteviisist ajendatuna on Huawei turule toonud oma uusima mudeli FIT 3, mis pakub tipptasemel nutikella omadusi ühes silmapaistva välimuse ja täpsete terviseandmete jälgimise võimalustega,“ tutvustab tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina.

Üliõhuke disain, mitmekülgne ühilduvus ja suurepärane aku kestvus

Huawei Watch FIT 3 paistab silma oma õhulise disaini ja laia, 1,82“ ekraaniga, mis toob esile iga detaili selguse ning elavuse. Alumiiniumisulamist korpus on kerge ja üliõhuke, kaaludes vaid 26 g ning pakkudes kandmisel maksimaalset mugavust. Kella servadeta ekraani täiendab silmapaistev pöörlev funktsiooninupp. FIT 3 kelli on saadaval eri värvi versioonides, et sobituda iga kandja stiili ja eripäraga.