FOTOD | Meryl Streep käis Cannes’i filmifestivalil esimest korda 39aastasena, arvates, et tema karjäär on kohe läbi

„Ma olen nii tänulik, et te ei ole mu näost veel tüdinenud.“ Oma kõne lõpetas ta enda ema tsitaadiga. „Mu ema, kellel oli enamasti kõiges õigus, ütles mulle kord: „Meryl, kallis, küll sa näed, et see kõik läheb nii kiiresti. Nii kiiresti.“ Lähebki. Väljaarvatud mu kõne, mis on liiga pikk.“

Näitlejatar on festivali jooksul paljastanud ka fakti, et kui ta esimest korda Cannes’i festivalile tuli, öeldi, et tal läheb vaja üheksat ihukaitsjat. Streepile tundus see absurdne, sest tal polnud kunagi ühtegi olnud. Toona oli aeg teine ja nüüd nendib Streep, et võib-olla oleks olnud hea, kui turvavaid silmi oleks ümber olnud suisa kaksteist paari. Naine sai toona korraliku šoki, milline tung näitlejate järele oli. „Ma kartsin nii väga. Olin füüsiliselt hirmul, sest ma ei ole ju mingi rokkstaar.“