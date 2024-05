„Magasin oma parima sõbranna poiss-sõbraga ja nüüd tahab ta, et oleksin nende pulmas pruutneitsi“

Otsustasin siiski sõpradega puhkusele minna ja võtta sellest maksimumi. Need paar päeva olid üsna hullumeelsed: joodi palju ja lasti end lõdvaks. Hoolimata sellest, et Joel meiega väljasõidule ei tulnud, oli mul väga lõbus nädalavahetus. Ka Tina, üks mu parimatest sõbrannadest, oli seal oma uue kaaslase Jasoniga. Selgus, et Jason on väga tore inimene – ta tegi kõik selleks, et ma ei tunneks end üksikuna. Viimasel õhtul läks asi käest ära – pidutseti, nagu homset poleks.