Uuenduslik päikesekaitse | Kaitse oma nahka ja kiirenda päevitumist

Aga kuidas need toimivad? Nature Media päikesekapslid Suncaroten Strong ühendavad endas kolm võimsat taimset pigmenti: astaksantiin, lükopeen ja beetakaroteen. Need koostisosad on tuntud oma antioksüdantsete omaduste poolest, mis kaitsevad nahka UV-kiirguse kahjulike mõjude eest ja parandavad naha vastupanuvõimet.

Astaksantiin – võimas antioksüdant, mis kaitseb nahka ja rakkude tervist.

Lükopeen – aitab neutraliseerida vabu radikaale ja kaitseb nahka UV-kiirguse kahjustuste eest.

Beetakaroteen – toetab naha tervist ja parandab päevituse tooni.

Astaksantiin: superkangelane antioksüdantide seas

Astaksantiin on selles kolmeses liidus eriline superstaar. Seda peetakse üheks võimsamaks looduslikuks antioksüdandiks, sest on 54 korda tugevam kui beetakaroteen, 65 korda võimsam kui C-vitamiin ja 14 korda tugevam kui E-vitamiin. Kujutage ette, et see antioksüdantne superkangelane rändab läbi teie keha, jõudes iga rakuni, pakkudes neile kaitset seest ja väljast. Lisaks oma erakordsetele kaitseomadustele on astaksantiin ka tugev põletikuvastane aine.

Päikesearmastajatele loodud

Suncaroten Strong on ideaalne valik neile, kes tahavad oma suve veeta õues seigeldes või rannas peesitades. Kõik teavad, et päikesekreemi tuleb olenemata kaitsefaktorist iga paari tunni tagant uuesti peale kanda, eriti siis, kui tahad end vahepeal meres jahutada. Pidev kreemitamine võib aga lõpuks muutuda tüütuks ja tülikaks. Lisaks jätavad paljud päikesekaitsetooted naha kleepuvaks ja rasvaseks, mis on eriti ebameeldiv siis, kui liiva peal päevitada tahad.

Kui aga alustad Suncaroten Strongi kapslite kasutamist, muutub nahk tugevamaks ja vastupidavamaks. Kuna kapsleid tuleb võtma hakata vähemalt kolm nädalat enne intensiivse päikese käes viibimist, on just praegu viimane aeg alustada, et oma nahk puhkuseperioodiks ette valmistada.