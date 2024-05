Kui palju on vaja magada sõltuvalt vanusest?

Pidage kinni magamisgraafikust. Hea uni eeldab teatud rutiini. See tähendab, et iga päev tuleb minna magama ja tõusta samal ajal. Kell 9 või 10 õhtul magamaminek on ideaalne. Kui järgite unegraafikut, kohaneb teie keha hästi ja hakkab magamamineku ajal tootma unehormooni melatoniini, mistõttu on palju lihtsam magama jääda ja teie hommikud algavad palju energilisemalt.

Hea une aluseks on sobiv, ergonoomiline madrats ja voodi, mis vastab kõigile teie vajadustele. Teie magamistuppa paigaldatav voodi peaks olema mugav, kvaliteetsetest materjalidest valmistatud, vastupidav ning tekitama hubasust ja lõõgastust. On iseenesestmõistetav, et vana, vajunud madrats või krigisev voodi ei võimalda teil kiiresti uinuda ega saada vajalikke unetunde. Seega, et tagada hea uni, peavad nii voodi kui ka madrats olema kvaliteetsed ja vastama teie olemasolevatele unevajadustele. Madratsit valides pöörake kindlasti tähelepanu oma tervisele ja sellele, kuidas te end öösel tunnete: kas teil on selja- või liigesevalu, kas te higistate ohtralt, kas teile meeldib magada jahedamal või soojemal pinnal. Kõik see annab vastuse küsimusele, milline madrats on teie ja teie une jaoks parim. Teie unekvaliteedi parandamiseks tasub kaaluda ka kattemadratsi kasutamist. See on tõhus abivahend ka diivanil magajatele, sest see tagab mugavuse ja tundide kaupa äärmiselt rahulikku ja magusat und. Ja siis on kvaliteetsetest materjalidest valmistatud voodipesu, mis aitab nahal hingata, mitte muutuda liiga kuumaks ja mitte liiga külmaks.

Selleks, et saada õiget arvu unetunde, on oluline vastata küsimusele, mida on vaja kvaliteetse une saamiseks. Mida on vaja õige arvu unetundide saamiseks? On ju nii, et kui sa lähed õigel ajal magama, siis sa lihtsalt ei jää magama. Aeg möödub, unetundide arv väheneb ja meeleolu halveneb. Siin on mõned kasulikud nõuanded, kuidas parandada nii une kestust kui ka kvaliteeti.

Parandage oma unehügieeni. Hügieen on veel üks tegur, mis mõjutab tugevalt une kvaliteeti. Erinevad uuringud on näidanud, et hästi ventileeritud ja jahedas magamistoas on palju lihtsam magama jääda ja paremini magada. Sama oluline on õige voodipesu valik, mis tagab värske ja meeldiva tunde. Veenduge, et teie voodipesu oleks valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ja et see tagaks öösel optimaalse kehatemperatuuri - ei külmetaks ega kuumeneks üle. Voodit ja madratsit tuleks ka regulaarselt puhastada ja hooldada.

Ei mingit elektroonikat. Ikka ja jälle on tõestatud, et mitmesugused elektroonilised seadmed mõjutavad unekvaliteeti negatiivselt, ja tänapäeval, mil nutitehnoloogiate maailmast on see probleem veelgi teravam. Seetõttu peaksite oma une kaitsmiseks lülitama magamistoas välja kogu elektroonika - teleka, arvuti, mobiiltelefoni jne. - vähemalt pool tundi enne magamaminekut. Voodis ei tohi olla elektroonikat!

Harjutage tervislikke eluviise. See, mida me sööme, mida me joome ja kas me oleme füüsiliselt aktiivsed, mõjutab tugevalt meie tervist, üldist heaolu ja une. Seega, et leida lahendusi hea une tagamiseks, on soovitatav harrastada tervislikku eluviisi, loobuda kahjulikest harjumustest, olla füüsiliselt aktiivne ja lihtsalt nautida tervislikku elu.

Laste, täiskasvanute ja eakate unevajadused

Nüüd, kui me teame, kuidas tagada kvaliteetne uni, räägime tundide arvust. Kõik teavad, et uni on elutähtis protsess. Kuid kas me mõistame une täielikku kasu piisavalt hästi? Rõhk on sellel, et uni ei ole kindlasti ainult keha puhkamiseks. Heal unel on palju rohkem kasu, see parandab aju tööd, aitab taastuda erinevatest haigustest, tugevdab immuunsüsteemi ning mõjutab meeleolu ja heaolu. Küsimus on: mis on hea uni? Hea uni tähendab eelkõige seda, et saate nii palju tundi katkematut und, kui teil on vaja. Kuna unetundide arv varieerub kogu elu jooksul, siis on oluline teada, kui palju on vaja magada eri vanuses.