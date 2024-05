Eesti naiste alandavad lood. „Olukord läks päris piinlikuks, kui mulle hakati keset vestlusõhtut selgeks tegema, milline ma voodis olen“

Uskumatu, aga inimesed, kes teistega niimoodi käituvad, on tihti oma elus samamoodi tundnud. Psühholoog Janne Kantsi sõnul on alandamise all enamasti alandamine. Võib-olla pole inimese soove arvestatud, teda on alla surutud. Olukord ei pruugi olla üldse sinuga seotud, ent sellegipoolest elatakse end sinu peal välja. „Alandamine on kaitse haavatavuse eest. Tihti tuntakse iseennast väikese, ebaeduka ja läbikukkununa. Sisimas võib inimesel olla suur hirm, et ta paljastatakse. Sageli tehakse maha inimest, kes tundub endast nõrgem. See võib olla midagi, mida kardetakse, taunitakse või põlastatakse.“ Seega võib juhtuda, et kedagi surutakse alla eneseupitamise eesmärgil. Iseendaga rahul olev inimene teiste heaolu kulul midagi sellist ei tee.