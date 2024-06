Stiiliikoon: bikiinid

1951. aastal krooniti Kerstin Margareta „Kiki“ Håkansson BBC telekanali vahendusel Miss Maailmaks mitte ballikleidis, vaid bikiinides. Kahe päeva pärast kuulutas paavst Pius XII napid päevitusriided patuseks nähtuseks ja need keelati iludusvõistlustel ära. Kerstin vastas seepeale kavalalt, et ta on rootslasest luterlane, vihjates sellega, et katoliku kiriku pea sõnad teda ei puuduta.