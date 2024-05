MEESTE PILK | Hendrik Johannes Terras ja Karl Robert Saaremäe reageerivad oma isade jutusaatele: mida on vaja selleks, et pere luua?

Kohe alguses püüab Robert isade vestlusest välja sõnad emane ja isane. Kas Marleeni jaoks on selline sõnakasutus aktsepteeritav? Aruteluks saab ka see, et kes siis ikkagi on tugevamad - mehed või naised? Eriti kui arvestada nii füüsilist kui ka emotsionaalset tugevust. Kas naised on empaatilisemad kui mehed? Millised on stereotüübid, mille naised on meestele seadnud?