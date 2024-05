Hambakliinikud, kelle kätte võid usaldada oma kauni naeratuse

Sakala Hambaravis pakutakse ka üldnarkoosis ja sedatsioonis hambaravi, seda nii lapspatsientidele kui ka täiskasvanutele. Kuigi narkoosis (üldanesteesias) hambaravi kasutatakse eelkõige mastaapsemate kirurgiliste sekkumiste korral selleks, et vähendada kaasnevat valutunnet või ravi tõttu ilmnevaid vastureaktsioone, on üha sagedasem põhjus säärase ravimeetodi kasutamiseks suur hirm hambaravi ees. Narkoosis hambaravi on lisavõimalus, kui muid variante enam pole – tavaliselt vajab see üht visiiti ja nõuab minimaalset (kui üldse) patsiendipoolset koostööd.

Lumen Hambakliinik – Sinu hambakliinik Viimsis

Patsiendist hoolimine, professionaalsus ja kõrgtehnoloogia kasutamine – need on väärtused, millest Lumen Hambakliinikus alati juhindutakse. Samuti seavad nad tähtsale kohale teenuse kättesaadavuse, informatsiooni liikumise, raviplaanide/eelarvete koostamise ja meeskonnaliikmete pühendumise. Just need on olulised ja usaldust loovad nüansid, millest kasvab välja pikaaegne koostöö. Viimased aastad on neid pärjatud ka tiitliga Usaldusväärne Ettevõte – mille on Eestis saanud vaid 7% ettevõtetest. See on piirkonnas üks väheseid kliinikuid, kus toimuvad vastuvõtud ka laupäeviti.