Ootamatult üksikemaks: suurim tugi oli mu endine kaaslane, kelle olin lapse isa pärast maha jätnud

“Olime mehega seitse aastat koos olnud, kui otsustasime lahku minna, kuna armusin kellessegi teise. Tegin südame kõvaks ja väljusin suhtest, lootes, et uus, meeletult ja kirglikult alanud liit ongi see, mida olen eluaeg oodanud. Paari kuu pärast avastasin üllatuslikult, et olen rase, kuid sellel teemal polnud me veel uue mehega rääkida jõudnud. Ta tunnistas, et ei soovi last, ja suunas mind aborti tegema… Ma ei suutnud seda teha. Selle peale mees aga lahkus.