Olen suhtes ägeda mehega, aga sellegipoolest petan teda ja kaalun, kas ta ikka on mulle parim. Kas olen armumistunde sõltlane?

Olen toredas suhtes ägeda mehega, keda ootasin oma ellu pikalt. Ent viimasel ajal olen märganud, et tammun rada pidi, mis varasematest suhetest tuttav – nimelt vaagin ja kaalun, kas see mees on mulle parim. Kuna olen saanud meeldivat tähelepanu ka mujalt, siis olen sellega kaasa läinud. Miks ma seda teen? Miks ma õõnestan suhet, mis mulle tegelikult oluline on, kõrvale­hüpetega, millel ma perspektiivi ei näe? Kas olen armumistunde sõltlane? On see üldse võimalik?