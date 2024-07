Suhtenõustaja: kellelgi pole „petjageeni“. Liiderdajate käitumine on õpitud strateegia, et eluraskustega valutumalt hakkama saada

Kes partneri truudusetust kogenud, teab, et see on üks suurimaid tujurikkujaid üldse. Miks see nii valus on ja kas seda on võimalik vältida? Miks ta seda tegi? Kes on süüdi? Mida ma valesti tegin? Mis tal viga on!? Kas monogaamia on üldse võimalik?