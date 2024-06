Rahvusvaheline esteetilise meditsiini nahahooldusbränd Mesoestetic avas Tallinnas oma salongi

Uus Mesoesteticu showroom on loodud selleks, et tutvustada ja õpetada kasutama kõrgtasemel nahahoolduslahendusi nii kosmeetikutele kui ka teisetele esteetilise meditsiini spetsialistidele ning viia läbi Mestoesteticu teadmiste jagamisele suunatud seminare ja brändikoolitusi. Mesoesteticu juurde kuulub ka lai valik koduseks kasutamiseks mõeldud tooteid ning showroomi on oodatud toodetega tutvuma ning neid kaasa ostma ka kõik teised nahahoolduse huvilised.