Emotsionaalsus linade vahel: see, mis oli olnud maailma kõige parem asi, oli muutunud tööks

„Esimene märk sellest, et minu ja mu kaaslase 3,5 aastat kestnud suhe hakkab lõppema, oli see, et lõpetasime armatsemise. Me ei lõpetanud seksimist, kuid ma ei tundnud enam, et meie vahel oleks mingit armastuse jagamist, tõeliselt teineteisele pühendumist. Seks oli rohkem kohustus, milleta me kumbki poleks suutnud elada.