Ettevaatust! Mida arvata inimestest, kes oma ekskaaslastest halvasti räägivad?

Pärast lahkuminekut, eriti kui see on olnud koledamapoolne, on igati normaalne, et endisest kallimast ei räägita just kõige positiivsemal toonil. Kui aga inimene kirjeldab kõiki oma endisi peigmehi/pruute kui õudusunenägusid, võib see olla üks üüratu punane lipp.