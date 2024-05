Kuidas olla organiseeritud ja stressata vähem? Proovi 80:20 reeglit!

Netflixi seriaalist „Get Organized with The Home Edit“ tuntud organiseerimisproffide Clea Sheareri ja Joanna Teplini sõnul võiks rakendada 80:20 reeglit. See tähendab, et kui kodu sisustama hakkad, võiksid täita ära 80% majapidamisest ja jätta 20% vabaks. Tänu sellele on sul kodus vaba ruumi, mis tekitab visuaalset rahulolu. Hoidu liigsest asjade kuhjamisest. Kõik kohad ei pea olema nipsasjakesi täis. Kõnealust reeglit saab kasutada kõikjal, peale tubade sisustamise ka näiteks kappide puhul.

Vanade ja ebavajalike asjade äraandmine mõjub vabastavalt ja tekitab tunde, et elu on sinu kontrolli all.

Kuidas 80:20 reeglit kasutada?

Jaapanis on kontseptsioon hara hachi bu, mis tähendab, et kõhtu ei tohiks kunagi süüa üle 80% täis. Sellisel juhul on sul lihtsam toitu seedida ja sa ei tunne end ülesöönuna.

Samasugust kontseptsiooni saab kasutada kõigis eluvaldkondades, sealhulgas koduses interjööris. Jäta endale hingamisruumi. Igal esemel olgu oma koht. Niimoodi ennetad stressi. Lisaks tekib vähem võimalusi vaielda elukaaslasega, kus üks või teine asi on. Sorteerimiseks kasuta karpe ja kaste, riidepuid ja sahtleid.

Psühholoog Laura Palomares kinnitab, et kui hoiad viiendiku oma kodust visuaalselt tühjana, mõjub see hästi sinu vaimsele tervisele. Vanade ja ebavajalike asjade äraandmine mõjub vabastavalt ja tekitab tunde, et elu on sinu kontrolli all.

Allikas: Vogue